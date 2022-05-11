مراكز اقتراع رؤساء الأقلام والكتبة

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مع دخول مرحلة الصمت الإنتخابي في جولتها الثانية تزامناً مع اليوم الإنتخابي المحدد غداً الخميس 12 أيار الجاري للموظفين من رؤساء أقلام وكتبة، جاءت المراكز التي سيقترعون فيها، وفي الدوائر الإنتخابية كافة وفق الجدول الآتي:

- قلما اقتراع في سرايا زحلة للموظفين والموظفات الذين يقترعون في قضاء زحلة.

- قلمان في سرايا جب جنين، وراشيا لدائرتي البقاع الغربي وراشيا.

- قلم واحد في سرايا الهرمل لموظفي قضاء الهرمل.

- أربعة أقلام في سرايا بعلبك لموظفي قضاء بعلبك.

- قلم واحد في سرايا جزين لموظفي قضاء جزين.

- قلم واحد في سرايا صيدا لموظفي مدينة صيدا.

- قلم واحد في سرايا صيدا لموظفي قرى صيدا.

- قلمان في سرايا صور لموظفي قضاء صور.

- قلمان في سرايا النبطية ينتخب فيهما موظفو قضاء النبطية.

- قلمان في سرايا بنت جبيل لموظفي قضاء بنت جبيل.

- قلم في سرايا حاصبيا و آخر في سراي مرجعيون لموظفي قضاءي مرجعيون وحاصبيا.

- 4 أقلام اقتراع في سرايا حلبا لموظفي عكار.

- قلمان في سرايا دير عمار- الضنية لموظفي الضنية.

- قلم واحد في سرايا دير عمار المنية لموظفي المنية.

- قلمان في سرايا طرابلس لموظفي قضاء طرابلس.

- قلم اقتراع واحد في سراي البترون لموظفي قضاء البترون.

- قلم اقتراع واحد في سراي أميون لموظفي قضاء الكورة.

- قلم واحد في سراي بشري لموظفي قضاء بشري.

- قلم واحد في سراي زغرتا لموظفي قضاء زغرتا.

- 3 أقلام اقتراع في مركز قيادة فوج إطفاء بيروت- الكرنتينا لموظفي دائرتي بيروت الأولى والثانية.

- قلم واحد في سراي جبيل لموظفي القضاء.

- قلم واحد في سراي جونية لموظفي قضاء كسروان.

- قلم واحد في سراي الجديدة- المتن لموظفي قضاء المتن الشمالي.

- قلم واحد في سراي بعبدا لموظفي قضاء بعبدا.

- 3 أقلام في سراي بيت الدين لموظفي قضاء الشوف.

- قلم واحد في سراي عاليه لموظفي قضاء عاليه.