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رسالة الى السيد دانيال الجرّ

11
MAY
2022
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أنت لا تبيع ربطة خبز. حبّذا لو.
 
أنت شريك في شركة إعلانات، صاحبها مرشح للإنتخابات، يروّج لنفسه ولـ40 حملة إنتخابية على ما إعترفت في منشورك.

أنت تبيع خدمة، صحيح. لكن هل سمعتَ يوما بتضارب المصالح أو conflit d'intérêt بما إنك تحبّ الفرنجي؟

للمناسبة، لستَ بحاجة الى دعاية مجانية، بالنظر الى الشهرة التي تحظى بها its -communications. وما أدراك ما الشهرة التي تعومون عليها، من المهرجانات والسباقات والعطايا المليونية والمنح المتلوّنة وعقود الرعاية الجزيلة المشبوهة!

وتتكلّم عن التشبيح والسرقة!
 
ولما، نفترض، أنك من أهل المهنة، لا يفوتك أن الـtayyar.org، أولاً وآخراً، موقع إخباري رائد.
أما باقي الحشو والتهكّم في منشورك فلا داعي للتعقيب عليه، بما أن الإناء ينضح بما فيه.
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