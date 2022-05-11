من هي الشهيدة شيرين ابو عاقلة؟

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استُشهدت، صباح اليوم، مراسلة “الجزيرة”، الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، باستهداف مباشر من قنّاصة العدو الاسرائيلي أثناء تغطيتها لاقتحام الأخير مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

يشار الى ان شيرين أبو عاقلة من الرعيل الأول من المراسلين الميدانيين لقناة الجزيرة. حيث التحقت بالقناة عام 1997، أي بعد عام من انطلاقها، وقبل الالتحاق بالجزيرة عملت أبو عاقلة في إذاعة فلسطين وقناة عمان الفضائية، وعملت في مواقع عدة مثل وكالة “أونروا”، ثم مؤسسة مفتاح، وإذاعة “مونت كارلو”.

وطيلة ربع قرن كانت أبو عاقلة في قلب الخطر لتغطية حروب وهجمات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

وولدت شيرين أبو عاقلة عام 1971 في مدينة القدس المحتلة. وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك بالمملكة الأردنية الهاشمية.