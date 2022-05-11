بيان صادر عن حزب الله.. ماذا جاء فيه؟

صدر عن العلاقات الاعلامية في حزب الله البيان التالي:
“تتقدم العلاقات الاعلامية في حزب الله من قناة الجزيرة ومن عائلة الشهيدة شيرين ابو عاقلة ومن الزملاء الإعلاميين في مختلف وسائل الإعلام الفلسطينية ومن الشعب الفلسطيني بأحر التعازي والمواساة باستشهاد الزميلة شيرين أثناء قيامها بتغطية العدوان الاسرائيلي على مخيم جنين في الضفة الغربية، وهي الاعلامية المقاومة التي لم تتأخر يوماً في تغطية وقائع الإجرام الصهيوني ضد شعبها طيلة 20 عاماً.
إن استشهاد الزميلة شيرين أبوعاقلة في قلب الحدث يؤكد الدور الهام والرئيسي الذي يضطلع به الاعلاميون الشجعان في فضح الاعتداءات الارهابية الاسرائيلية اليومية والتي يحاول الاحتلال طمسها عبر التضييق الشديد على الاعلاميين ووسائل الإعلام.
إننا إذ ندين هذه الجريمة البشعة، نستنكر بشدة اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي على الاعلاميين، ونطالب المنظمات الإعلامية الدولية والأمم المتحدة والجهات الحقوقية بإدانة إسرائيل في المحافل الدولية ومنعها من التعرض للإعلاميين والاعتداء عليهم”.