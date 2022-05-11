دعوة من ميقاتي إلى اللبنانيين

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أكّد رئيس الحومة نجيب ميقاتي، أن "الحكومة اتخذت كل الاجراءات الكفيلة بتأمين سلامة الاقتراع وحرية الناخب، لكن يبقى الدور الاساسي مناطا بالمواطنين عبر الاقبال على الصناديق والادلاء بأصواتهم".

وصرّح ميقاتي من السراي، قائلاً: "اللبنانيون مدعوون يوم الاحد للمشاركة بالانتخابات النيابية بعد جولتين تمتا بنجاح الاسبوع الفائت في دول الانتشار، وشكلتا خطوة أساسية بتعزيز اللحمة بين لبنان المنتشر والمقيم".

وأضاف، "الاقتراع في يوم الانتخاب حق وواجب لا يجوز الاستنكاف عنه أو التردد في القيام به، ومسؤولية المواطنين بالدرجة الاولى ان يختاروا من يريدون أن يمثلهم ويحمل تطلعاتهم"

وتابع ميقاتي، "فلنقدم على الاقتراع وليكن يوم الانتخاب محطة أساسية في مسار الديمقراطية، من أجل مستقبل لبنان واللبنانيين".