بالفيديو - مسيرة قائد (الرئيس عون) - ما حصل خلال إنتخابات الـ2009 ودفع المال الإنتخابي لإسقاط العماد عون- الحلقة 13

A + A -

يخصّص tayyar.org، بالتعاون مع الشاعر حبيب يونس والإعلامية رندلى جبور، سلسلة حلقات صوتية قصيرة من ١٥ جزءًا، بعنوان "مسيرة قائد"، تُجسّد محطات في مسيرة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

الحلقة الثالثة عشر تتناول ما حصل في إنتخابات الـ2009 ودفع المال الإنتخابي لإسقاط الرئيس ميشال عون.

اضغط هنا لمشاهدة الحلقة الثالثة