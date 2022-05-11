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بالفيديو - مسيرة قائد (الرئيس عون) - ما حصل خلال إنتخابات الـ2009 ودفع المال الإنتخابي لإسقاط العماد عون- الحلقة 13

11
MAY
2022
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يخصّص tayyar.org، بالتعاون مع الشاعر حبيب يونس والإعلامية رندلى جبور، سلسلة حلقات صوتية قصيرة من ١٥ جزءًا، بعنوان "مسيرة قائد"، تُجسّد محطات في مسيرة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
 
الحلقة الثالثة عشر تتناول ما حصل في إنتخابات الـ2009 ودفع المال الإنتخابي لإسقاط الرئيس ميشال عون.
 
لمشاهدة الحلقة الاولى اضغط هنا
 
لمشاهدة الحلقة الثانية اضغط هنا
 
لمشاهدة الحلقة الثالثة اضغط هنا
 
لمشاهدة الحلقة الرابعة  اضغط هنا
 
لمشاهدة الحلقة الخامسة اضغط هنا
 
لمشاهدة الحلقة السادسة اضغط هنا
 
لمشاهدة الحلقة السابعة اضغط هنا
 
لمشاهدة الحلقة الثامنة اضغط هنا
 
لمشاهدة الحلقة التاسعة اضغط هنا
 
لمشاهدة الحلقة العاشرة اضغط هنا
 
لمشاهدة الحلقة الحادية عشر اضغط هنا
 
لمشاهدة الحلقة الثانية عشر اضغط هنا
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