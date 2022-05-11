اليكم طقس الأيام المقبلة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم دون تعديل في درجات الحرارة ، ورياح ناشطة أحيانًا في المناطق الشمالية مع بقاء تشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي مستقر نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة، حيث يتأثر بكتل هوائية دافئة وجافة محملة بالغبار نهار السبت.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيّار بين 18 و 27 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الساحل ودون تعديل في المناطق الجبلية و الداخلية، تنشط الرياح أحيانًا في المناطق الشمالية، وتكون الرطوبة مرتفعة ما يؤدي الى تشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الخميس: قليل الغيوم دون تعديل في درجات الحرارة ، ورياح ناشطة أحيانًا في المناطق الشمالية مع بقاء تشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانًا في المناطق الشمالية، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.

السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي وملحوظ في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الساحلية و الجبلية، كما تنشط الرياح أحيانًا وتكون محملة بالغبار.

- الحرارة على الساحل من 14 الى 24 درجة، فوق الجبال من 10 الى 23 درجة، في الداخل من 9 الى 23 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ، سرعتها بين 10و 30 كلم/س.

- الانقشاع: جيّد.

- الرطوبة النسبية على الساحل:

بين 45 و 80%.

- حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.

- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 5,40

- ساعة غروب الشمس: 19,29