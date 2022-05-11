هل تنبأت شيرين أبو عاقلة بإستشهادها؟

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نشرت قناة "الجزيرة"، تفاصيل حديث سابق للمراسلة الراحلة شيرين أبوعاقلة، قالت الاخيرة فيه إن "الاحتلال الإسرائيلي دائما ما يتهمها بتصوير مناطق أمنية"، وتوضح أنها "كانت دائما تشعر بأنها مستهدفة وأنها في مواجهة كل من جيش الاحتلال والمستوطنين المسلحين".

وروت أبوعاقلة، وفق القناة، أن من أكثر اللحظات التي أثرت فيها هي زيارة سجن عسقلان والاطلاع على أوضاع أسرى فلسطينيين بعضهم قضى أزيد من 20 عاما خلف القضبان، حيث نقلت عبر الجزيرة معاناتهم لذويهم وللعالم.



وصباح اليوم الاربعاء، أطلق جنود اسرائيليين الرصاص على شيرين رغم أنها كانت ترتدي سترة الصحافة التي تميز الصحافيين عن غيرهم أثناء التغطيات، وفق الجزيرة.