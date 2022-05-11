عناوين الصحف ليوم الأربعاء 11 أيار 2022

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الأخبار: أولويّة المقاومة: التنقيب في البحر

تهديد سعودي لهاشمية لدعوة المستقبل إلى الاقتراع: الحريري نحو مؤتمر تأسيسي لـ «المستقبل»



المصرفيّون الجدد قادة «الثورة» ضدّ «المنظومة» | «كلّنا إرادة»: البحث عن رياض سلامة جديد!

الديار: استنفار أمني لمواكبة الانتخابات واستعداد لكل السيناريوهات.. ودار الفتوى تستنهض «السنة»

«البنزين» يتجاوز الـ «٥٠٠ الف» ومؤشرات خطيرة إقتصادياً وإجتماعياً

بو حبيب من بروكسل: لا مقدرة للبنان على انتظار حل سياسي في سوريا لإعادة النازحين



البناء: بري: العابرون للسفارات يريدون الانتقام لـ 17 أيار… ومهلة شهر للتفاوض قبل بدء التنقيب / نصرالله: ‭}‬ في لبنان القلِق الشراكة قدر ‭}‬ الخيار بين السلم الأهليّ والحرب الأهليّة ‭}‬ لانتخاب سن الـ18 / ‭}‬ نعم للجيش القادر ‭}‬ لحماية حقوق المودعين بالقانون ‭}‬ لتحميل المصارف مسؤوليّاتها ‭}‬ كنزنا في البحر /



اللواء: التعيينات تحوم فوق الحكومة.. والدولار يتأهّب إلى ما بعد الثلاثاء!

عون يتخوّف من تراجع نسبة المقترعين الأحد.. وخُطباء الجمعة يُركِّزون على التصويت الكثيف





نداء الوطن: الثنائي الشيعي أطلق "التنقيب الانتخابي"... وجعجع شدّد على "الصوت المفيد"

مراقبة عربية للانتخابات... و"خطبة الجمعة" لاستنهاض السنّة

النهار: التعبئة في الذروة واستدراج متزايد للمراجع الدينية



الجمهورية: إستنفار إنتخابي إستعدادًا للأحد

l'orient le jour: Ce casse-tête (quasi) insoluble appelé Liban