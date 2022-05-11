عناوين الصحف ليوم الأربعاء 11 أيار 2022

الأخبار: أولويّة المقاومة: التنقيب في البحر
تهديد سعودي لهاشمية لدعوة المستقبل إلى الاقتراع: الحريري نحو مؤتمر تأسيسي لـ «المستقبل»
المصرفيّون الجدد قادة «الثورة» ضدّ «المنظومة» | «كلّنا إرادة»: البحث عن رياض سلامة جديد!
الديار: استنفار أمني لمواكبة الانتخابات واستعداد لكل السيناريوهات.. ودار الفتوى تستنهض «السنة»
«البنزين» يتجاوز الـ «٥٠٠ الف» ومؤشرات خطيرة إقتصادياً وإجتماعياً
بو حبيب من بروكسل: لا مقدرة للبنان على انتظار حل سياسي في سوريا لإعادة النازحين
البناء: بري: العابرون للسفارات يريدون الانتقام لـ 17 أيار… ومهلة شهر للتفاوض قبل بدء التنقيب / نصرالله: } في لبنان القلِق الشراكة قدر } الخيار بين السلم الأهليّ والحرب الأهليّة } لانتخاب سن الـ18 / } نعم للجيش القادر } لحماية حقوق المودعين بالقانون } لتحميل المصارف مسؤوليّاتها } كنزنا في البحر /
اللواء: التعيينات تحوم فوق الحكومة.. والدولار يتأهّب إلى ما بعد الثلاثاء!
عون يتخوّف من تراجع نسبة المقترعين الأحد.. وخُطباء الجمعة يُركِّزون على التصويت الكثيف
نداء الوطن: الثنائي الشيعي أطلق "التنقيب الانتخابي"... وجعجع شدّد على "الصوت المفيد"
مراقبة عربية للانتخابات... و"خطبة الجمعة" لاستنهاض السنّة
النهار: التعبئة في الذروة واستدراج متزايد للمراجع الدينية
الجمهورية: إستنفار إنتخابي إستعدادًا للأحد
l'orient le jour: Ce casse-tête (quasi) insoluble appelé Liban