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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 11 أيار 2022

11
MAY
2022
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر إحصائية انتخابية إن آخر الاستطلاعات تمنح خصوم المقاومة 50 مقعداً منهم 8 للمجتمع المدني و70 مقعداً للمقاومة وحلفائها وإن كتلة التيار الوطني الحر ستحافظ على وضعية الكتلة المسيحية الأولى ويبقى 8 مقاعد في الوسط.


خفايا

تساءلت مصادر انتخابيّة عن موقف مرشحي التغيير من دعوة السيد حسن نصرالله الى اعتبار ثروات النفط والغاز سبيل تمويل خطة النهوض بدل التسوّل الدولي ووضعه لمقدرات المقاومة لفرض تسريع التنقيب وضمان حصول لبنان على حقوقه كاملة بدل التسليم بما يقسمه الأميركي؟

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز
لا تزال دوائر المالية، في ما خصّ إنجاز معاملات التقاعد، تكسب الوقت على حساب رواتب المستحقين منذ ما يقرب من السنة؟!


غمز
يتساءل مصرفيون عن الأسباب التي تجعل الدولار يسجّل صعوداً مستمراً، على الرغم من وفرة العروض في السوق السوداء..


همس
لم تلحظ أية حركة لسفيرتين ناشطتين، على الرغم من أن بلديهما معنيان أكثر من سواهما بنتائج الانتخابات..

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

تساءل بعض المراقبين عن كيفية عقد مؤتمر اليوم يتعلق بسلامة الغذاء برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وبدعوة من وزير الصحة من دون إشراك المؤسسة الأساسية المعنية بهذا الموضوع، والتي تقوم منفردة بتطوير سلامة الغذاء منذ أربعين سنة داخل مختبراتها الواسعة.

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