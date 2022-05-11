living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إنتخابات 2022- الأخبار: ميقاتي: طرابلس لا تحتمل نائباً عن القوات

11
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار: عبد الكافي الصمد-

أطلق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ماكينته الانتخابية في دائرة الشمال الثانية (طرابلس الضنية والمنية)، فيما أوضح مقرّبون منه لـ«الأخبار» أنّه «لن يعطي كلمة السرّ» في ما يتعلق بالمرشحين الذين سيحوزون الصوت التفضيلي على لائحة «للناس» التي يدعمها قبل مساء السبت أو صباح الأحد.

 

إلا أن هؤلاء رجّحوا أن يوعز ميقاتي إلى قاعدته الانتخابية في طرابلس بدعم المحسوبين عليه في اللائحة، مثل النائب علي درويش والمرشّح سليمان عبيد. ونقل هؤلاء عن ميقاتي أنّ طرابلس «لا تحتمل أن يمثّلها نائب محسوب على القوات اللبنانية».

 

غير أنّ شكوكاً تطرح حول القدرة التجييرية لميقاتي الذي نال في الانتخابات السابقة أكثر من 21 ألف صوت تفضيلي. إذ إنه غير قادر على تجيير كلّ الأصوات التي نالها لمرشحي اللائحة.


وأقرّ مسؤولون في ماكينة ميقاتي الانتخابية بأنّهم «يواجهون صعوبة كبيرة في إقناع الناخبين بالتصويت لمرشّحين معيّنين غير رئيس الحكومة نفسه».

 

لذلك، يتوقّع أن يعمد ميقاتي «بعد دفع العاملين في المؤسّسات التابعة له وفي ماكينته الانتخابية للتصويت لمرشّحين محدّدين، إلى شراء أصوات مقترعين أو استمالتهم عبر مفاتيح انتخابية معينة، لأنّ أيّ نكسة انتخابية ستصاب بها اللائحة الانتخابية المحسوبة عليه ستنعكس عليه سلباً، في ظل وجود لوائح قوية منافسة».

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout