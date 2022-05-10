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إنتخب صح … صوت تيار وطني حر (رشاد الشامي)

10
MAY
2022
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لماذا "التيار الوطني الحر"؟

رشاد الشامي-

أولا لأنه الحزب الوحيد الذي يريد المحافظة على حقوق اللبنانيين ومطالبهم من إسترداد أموالهم المنهوبة التي حُوِلت إلى الخارج من قبل زعماء الحرب ولصوص السلم.


لأنه الحزب الوحيد الذي يؤيد و يعمل على جعل لبنان دولة مدنية.


لأن العيش المشترك بين الطوائف و التمسك بالشراكة الوطنية هي أهم أهداف التيار.


لانه يعمل على سد الثغرات في الدستور ثانياً، لانه يعمل على إقرار القانون المدني الموحد للأحوال الشخصية. ثالثاً، العمل على إقرار قانون اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة ليصبح للبنان نظام إداري ومالي عادل وفعال. رابعاً، إنشاء مجلس للشيوخ يتم انتخابه وفقا للتمثيل المذهبي المباشر وتكون صلاحياته التشريعية متصلة بالمسائل ذات الطابع الكياني و المرتبطة بخصوصيات المكونات حفاظا على تنوعها وتميزها وهوياتها الثقافية والدينية. ويجوز لنا هنا التفكير جديا بانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب على دورتين للحفاظ على خصوصية الموقع ورمزيته وتمثيله لكل اللبنانيين.

وخامساً، لان التيار يتعهد بالعمل على إنشاء صندوق ائتماني يملك ويدير أصول الدولة بمشاركة القطاع الخاص (مع الأولوية للمستثمرين اللبنانيين المنتشرين)، (دون المس بحق الدولة السيادي) وذلك لحسن استثمار موارد الدولة وثرواتها ومرافقها والإفادة من مداخيلها بالتوازي مع تأمين الخدمة السوية والفعالة للمواطنين : لتحصين الدولة و إبقاء لبنان لمدة 100 عام جديدة.

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