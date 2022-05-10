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رعد من بلدة القصيبة الجنوبية: باقون على التزاماتنا وأهدافنا الوطنية والرسالية والمبدئية والسيادية

10
MAY
2022
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أكد رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد في لقاء سياسي في بلدة القصيبة الجنوبية، بمشاركة شخصيات وفاعليات وأهالي البلدة، “اننا نريد الدولة والإستقامة في الأداء، نريدها أن تهتم بالمواطن ونريد المسؤول ان يتعاطى مع المسؤول على ضوء تقديرهما للمصلحة الوطنية وليس على النكد السياسي”.

ولفت الى انه “منذ 20 عاما والبلد يضيع لاننا لا نريد تأمين الكهرباء، وأنا أقول لكم لماذا، لأن المافيا في البلد هي التي تأتي بالفيول الفاسد وتنشئ المعامل الموجودة والمعامل تعمل عندما تأتيها العصابة بالفيول، طبعا مال، لكن عائدات الفيول يذهب قسم منها لهذه العصابة، والأرباح تقسم حصصا على كل الطوائف وزعاماتها”، مشددا على ان “سيادتنا هي كرامتنا ونهج مقاومتنا ومعنى وجودنا، لذلك لا أحد يقدر على تجاوز كل هذه المعاني”.

واعلن رعد ان “برنامجنا إنمائي وإقتصادي وإعادة هيكلة المصرف المركزي وتحسين وتصويب أدائه، وبرنامجنا إعادة هيكلة عمل المصارف وتنظيم التعليم الرسمي وتطوير الجامعة اللبنانية، ونحن نستطيع تنفيذ برامجنا، لكن نريد التعاون في هذا البلد”.

وختم: “شعارنا، باقون نحمي ونبني، يعني سنبقى على التزاماتنا وأهدافنا الوطنية والرسالية والمبدئية والسيادية، وسنبقى على التزامنا بالشراكة الوطنية في السلطة وليس التفرد فيها، وسنحمي هذا البلد من الأعداء والإرتهان للأجانب والسقوط أمام الفساد وبناء الدولة”.

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