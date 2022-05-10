شيخ العقل ترأس المجلس المذهبي : للمشاركة الكثيفة في الانتخابات محافظة على الحضور الوطني

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ترأس شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى اجتماع مجلس إدارة المجلس المذهبي في دار الطائفة في بيروت، حيث تم استعراض الاوضاع العامة سيما الشأن الانتخابي وشؤون المجلس. وبعد الاجتماع أصدر المجلس البيان الاتي :

أولا: نوه المجلس المذهبي بإجراء المرحلة الأولى من الاستحقاق الانتخابي الذي تمثل باقتراع المغتربين وما يعنيه ذلك من تأكيد الانتماء الوطني، ودعا الناخبين عامة، والموحدين الدروز خاصة، إلى الإقبال على هذا الاستحقاق المهم في 15 أيار، كحق وواجب وطني يحتم المشاركة من دون تردد لحفظ الوطن صونا للوجود والحقوق والكرامة.

ثانيا: حث المجلس على العمل بتوصيات مشيخة العقل وبتوجيهات المشايخ الاجلاء في التزام الانضباط والاخلاقية العالية والاحترام المتبادل، ودعا المجلس الى أداء الواجب الانتخابي بعيدا عن التشنج والتحدي بين الأهل وأبناء المنطقة الواحدة، والمشاركة الكثيفة من اجل المحافظة على الحضور الوطني الفاعل والمساهمة بتحديد توجهات البلاد ومنع المزيد من سياسات الانهيار، وترسيخ ميزات لبنان في التنوع والحرية والديموقراطية”.



اللجنة القانونية

كما ترأس شيخ العقل اجتماعا للجنة القانونية في المجلس المذهبي، في حضور رئيسها نشأت هلال والاعضاء الاساتذة: ندى تلحوق، كامل مزهر، ريتا حلاوي ومازن المصري، لمتابعة قضايا متصلة بمهام اللجنة.

الهيئة الاستشارية

وكان الشيخ أبي المنى ترأس امس الاجتماع الشهري للهيئة الدينية الاستشارية لبحث مواضيع وشؤون دينية وتنظيمية، ضم المشايخ: محمود فرج، منهال جابر، سليمان الحلبي، فريد ابو ابراهيم ووجيه بو مغلبيه، في حضور مساعد شيخ العقل الشيخ خلدون الحسنية.