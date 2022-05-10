مراقبو الاقتصاد سطروا محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالفين في حارة صيدا والغازية

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جالت اليوم فرق من مراقبي مصلحة الاقتصاد في محافظة الجنوب على أصحاب مولدات في حارة صيدا والغازية، اثر تلقيهم شكاوى من مشتركيهم برفع تسعيرة الكيلوواط خلافاً للجدول الرسمي المعتمد من قبل وزارة الطاقة.

ففي حارة صيدا نظم مفتشو الاقتصاد بمؤازرة من عناصر أمن الدولة، خمسة محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في البلدية، بحضور رئيسها سميح الزين ونائبه حسن صالح واعضاء، اثر مخالفتهم تسعيرة وزارة الطاقة البالغة للكيلو واط 10457ليرة وتقاضي 15000 ألف ليرة و200 الفرسم اشتراك ثابت عن 10 امبير، في حين أن رسم الاشتراك الرسمي المستحق لهم 150 الف ليرة.

أما في بلدة الغازية، فقد كشف مراقبون على ثمانية مولدات تتقاضى من مشتركيها ثمن ساعات التغذية بالتيار للكيلوواط، خلافاً للتسعيرة الرسمية وعليها حررت محاضر ضبط بحق أصحابها لعدم التزامهم.

محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالفين في حارة صيدا والغازية