living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مراقبو الاقتصاد سطروا محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالفين في حارة صيدا والغازية

10
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

جالت اليوم فرق من مراقبي مصلحة الاقتصاد في محافظة الجنوب على أصحاب مولدات في حارة صيدا والغازية، اثر تلقيهم شكاوى من مشتركيهم برفع تسعيرة الكيلوواط خلافاً للجدول الرسمي المعتمد من قبل وزارة الطاقة.

ففي حارة صيدا نظم مفتشو الاقتصاد بمؤازرة من عناصر أمن الدولة، خمسة محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في البلدية، بحضور رئيسها سميح الزين ونائبه حسن صالح واعضاء، اثر مخالفتهم تسعيرة وزارة الطاقة البالغة للكيلو واط 10457ليرة وتقاضي 15000 ألف ليرة و200 الفرسم اشتراك ثابت عن 10 امبير، في حين أن رسم الاشتراك الرسمي المستحق لهم 150 الف ليرة.

أما في بلدة الغازية، فقد كشف مراقبون على ثمانية مولدات تتقاضى من مشتركيها ثمن ساعات التغذية بالتيار للكيلوواط، خلافاً للتسعيرة الرسمية وعليها حررت محاضر ضبط بحق أصحابها لعدم التزامهم.

محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالفين في حارة صيدا والغازية

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout