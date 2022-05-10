إليكم طقس الأيام المقبلة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل، كما تنشط الرياح أحيانا ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساء.

وجاء في النشرة الاتي:

الحال العامة: طقس ربيعي مستقر نسبياً مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة حتى يوم السبت حيث يتأثر بكتل هوائية دافئة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة كما تنخفض نسبة الرطوبة بخاصة على الساحل.

الأربعاء: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل، كما تنشط الرياح أحيانا ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساء.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما تنشط الرياح احيانًا شمال البلاد.

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، وبداية ارتفاع في درجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانًا ومن المتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء .