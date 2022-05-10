الاجتماع الفني العام برئاسة رزق لبطولة غرب آسيا لتحت ال16 سنة

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قبيل انطلاق بطولة غرب آسيا لتحت ال16 سنة بكرة السلة للذكور التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان بين 10 و14 أيار الجاري ، عُقد الاجتماع الفني العام برئاسة امين عام اتحاد غرب آسيا بالتكليف المحامي شربل ميشال رزق(الذي يشغل ايضاً منصب امين عام الاتحاد اللبناني للعبة) وبحضور مندوب عن الاتحاد الآسيوي معروف مولود ورؤساء وفود الدول المشاركة في البطولة .



ومثّل لبنان في الاجتماع المذكور رئيس البعثة عضو الاتحاد المحاسب هشام جرادي.في بداية الاجتماع،رحّب رزق بالحاضرين باسم الاتحاد الاقليمي ومتمنياً التوفيق للدول الخمس المشاركة في البطولة ،وهي لبنان وايران والعراق وسوريا والأردن، المؤهلة الى نهائيات بطولة آسيا التي ستقام في الدوحة(قطر) بشهر حزيران المقبل اذ ان المنتخبين الأول والثاني يتأهلان الى البطولة القارية.كما وجّه الشكر الى الاتحاد الآسيوي للعبة على دعمه وتقديم كافة التسهيلات لانجاح البطولة.

وتحدث رزق عن البطولة الاقليمية التي تأتي في سياق دعم اتحاد غرب آسيا للجيل الواعد أمل المستقبل مشدداً على ضرورة احترام القوانين لأن اتحاد غرب آسيا سيكون متشدداً في تطبيق القوانين والأنظمة وضرورة احترام الجميع لقرارات الحكام خلال المباريات.

ودام الاجتماع اكثر من ساعتين وتخلله شرح لجميع النقاط المتعلقة بالبطولة وتوزيع البرنامج النهائي مع برنامج تدريبات المنتخبات وشرح للأنظمة والقوانين والاجراءات المتبعة من عملية الاطلاع على جوازات سفر اللاعبين واستلام المستندات الاصلية من مندوبي الدول الى ما هنالك من أمور تنظيمية.

برنامج المباريات

وفي ما يلي البرنامج الكامل للبطولة بتوقيت بيروت:

*الثلاثاء 10 ايار:

-الساعة 17.00-سوريا-العراق

-الساعة 20.00-لبنان-الاردن

*الأربعاء 11 ايار:

-الساعة 17.00-ايران-سوريا

-الساعة 19.00-العراق-لبنان

*الخميس 12 ايار:

-الساعة 17.00-لبنان-ايران

-الساعة 19.00-الأردن-العراق

*الجمعة 13 ايار:

-الساعة 17.00-لبنان-سوريا

-الساعة 19.00-ايران- الأردن

*السبت 14 ايار:

-الساعة 17.00-العراق-ايران

-الساعة 19.00-الأردن-سوريا

ملاحظة:مرفقة صورتان وكلامهما:

رقم 24-المحامي رزق(في الوسط) يلقي كلمته

رقم 25- الاجتماع الفني العام برئاسة رزق



