بالفيديو - مسيرة قائد (الرئيس عون) - ما حصل بين العماد عون والسفير مكارثي سنة 1990 - الحلقة 12

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يخصّص tayyar.org، بالتعاون مع الشاعر حبيب يونس والإعلامية رندلى جبور، سلسلة حلقات صوتية قصيرة من ١٥ جزءًا، بعنوان "مسيرة قائد"، تُجسّد محطات في مسيرة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

الحلقة الحادية عشر تتناول ما حصل بين العماد عون السفير ماكارثي سنة 1990.