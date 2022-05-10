الأسد: أولوية العمل الإنساني يجب أن تتركز على تحسين حياة السوريين

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الوطن السورية: اعتبر الرئيس بشار الأسد أن الأولوية في العمل الإنساني يجب أن تتركز على المجالات التي تساعد على تحسين حياة السوريين في مناطقهم وقراهم، وتسهم في خلق الظروف المناسبة لعودة اللاجئين كإعادة تأهيل البنية التحتية لشبكات الماء والكهرباء.

وبحث الرئيس الأسد مع رئيس اللجنة الدولية لـلصليب الأحمر بيتر ماورير أمس، عمل اللجنة في سورية والتعاون القائم بينها وبين الحكومة السورية حول الاستجابات الإنسانية من أجل تلبية احتياجات السوريين في القطاعين الإنساني والخدمي.

وأعرب ماورير حسبما أوردت وكالة «سانا»، عن تقديره للتنسيق القائم مع الحكومة السورية لتذليل الصعوبات، التي قد تعترض عمل اللجنة في بعض المناطق والتسهيلات التي تقدمها من أجل إنجاح مهمتها في مجال العمل الإنساني.

حضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، ورئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري خالد حبوباتي، ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية كريستوف مارتن.

وفي وقت سابق أمس، التقى المقداد مع ماورير والوفد المرافق، حيث عبّر عن تقدير الحكومة السورية لما تم تحقيقه في مجال بناء أسس التعاون الحالي والمستقبلي بين الحكومة السورية والصليب الأحمر الدولي في المجال الإنساني، ورحّب بالجهود المبذولة من قبل الصليب الأحمر في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاعات مختلفة كالصحة والتعليم وغيرهما.

وأشار المقداد إلى أنه يتوقع من المنظمات الدولية العاملة في سورية الالتزام بالمسؤوليات الإنسانية الملقاة على عاتقها، وكذلك بقواعد القانون الدولي الإنساني كي يضمن ذلك كفاءة العمل الإنساني وجودته ووصوله إلى مستحقيه لأن الهدف الأساسي من عمل هذه المنظمات، يجب أن يتركز على التخفيف قدر المستطاع من معاناة الشعب السوري ومساعدته في الحصول على الخدمات الأساسية سواء بسبب آثار الحرب الإرهابية أم الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سورية من قبل الدول الغربية.

ولفت المقداد إلى حرص الحكومة السورية على تسهيل عمل فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية، لتمكينه من القيام بمهامه الأساسية من خلال التعاون والتنسيق المستمر بين الحكومة السورية والهلال الأحمر العربي السوري والصليب الأحمر الدولي.

بدوره أكد ماورير على التزام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتلبية الاحتياجات الإنسانية بحيادية ومن دون تسييس، وعبر عن تقديره لعلاقة التعاون التي تربط سورية باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأشاد بالتسهيلات التي تقدمها لعمل فريق اللجنة.

وأشار ماورير إلى أن الصليب الأحمر الدولي يسعى إلى توسيع عملياته وأنشطته الإنسانية في سورية على مختلف الصعد، وخاصة في مجالات الصحة والمياه والكهرباء والتعليم، بحيث يتم إنجاز المزيد من عمليات إعادة تأهيل البنى التحتية التي توفر الخدمات والحاجات الأساسية للسوريين.