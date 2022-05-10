living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأسد: أولوية العمل الإنساني يجب أن تتركز على تحسين حياة السوريين

10
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية: اعتبر الرئيس بشار الأسد أن الأولوية في العمل الإنساني يجب أن تتركز على المجالات التي تساعد على تحسين حياة السوريين في مناطقهم وقراهم، وتسهم في خلق الظروف المناسبة لعودة اللاجئين كإعادة تأهيل البنية التحتية لشبكات الماء والكهرباء.

 

وبحث الرئيس الأسد مع رئيس اللجنة الدولية لـلصليب الأحمر بيتر ماورير أمس، عمل اللجنة في سورية والتعاون القائم بينها وبين الحكومة السورية حول الاستجابات الإنسانية من أجل تلبية احتياجات السوريين في القطاعين الإنساني والخدمي.

 

وأعرب ماورير حسبما أوردت وكالة «سانا»، عن تقديره للتنسيق القائم مع الحكومة السورية لتذليل الصعوبات، التي قد تعترض عمل اللجنة في بعض المناطق والتسهيلات التي تقدمها من أجل إنجاح مهمتها في مجال العمل الإنساني.

 

حضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، ورئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري خالد حبوباتي، ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية كريستوف مارتن.

 

وفي وقت سابق أمس، التقى المقداد مع ماورير والوفد المرافق، حيث عبّر عن تقدير الحكومة السورية لما تم تحقيقه في مجال بناء أسس التعاون الحالي والمستقبلي بين الحكومة السورية والصليب الأحمر الدولي في المجال الإنساني، ورحّب بالجهود المبذولة من قبل الصليب الأحمر في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاعات مختلفة كالصحة والتعليم وغيرهما.

 

وأشار المقداد إلى أنه يتوقع من المنظمات الدولية العاملة في سورية الالتزام بالمسؤوليات الإنسانية الملقاة على عاتقها، وكذلك بقواعد القانون الدولي الإنساني كي يضمن ذلك كفاءة العمل الإنساني وجودته ووصوله إلى مستحقيه لأن الهدف الأساسي من عمل هذه المنظمات، يجب أن يتركز على التخفيف قدر المستطاع من معاناة الشعب السوري ومساعدته في الحصول على الخدمات الأساسية سواء بسبب آثار الحرب الإرهابية أم الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سورية من قبل الدول الغربية.

 

ولفت المقداد إلى حرص الحكومة السورية على تسهيل عمل فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية، لتمكينه من القيام بمهامه الأساسية من خلال التعاون والتنسيق المستمر بين الحكومة السورية والهلال الأحمر العربي السوري والصليب الأحمر الدولي.

 

بدوره أكد ماورير على التزام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتلبية الاحتياجات الإنسانية بحيادية ومن دون تسييس، وعبر عن تقديره لعلاقة التعاون التي تربط سورية باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأشاد بالتسهيلات التي تقدمها لعمل فريق اللجنة.

 

وأشار ماورير إلى أن الصليب الأحمر الدولي يسعى إلى توسيع عملياته وأنشطته الإنسانية في سورية على مختلف الصعد، وخاصة في مجالات الصحة والمياه والكهرباء والتعليم، بحيث يتم إنجاز المزيد من عمليات إعادة تأهيل البنى التحتية التي توفر الخدمات والحاجات الأساسية للسوريين.

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout