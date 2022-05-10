نداء الوطن: ميقاتي يعمل على تجميد قرار "هدم الأهراءات"... وتوقيع التشكيلات القضائية

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

في مستجدات قضية انفجار مرفأ بيروت، برز أمس اللقاء الذي جمع وفد أهالي ضحايا الانفجار مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للتباحث معه في مسألة هدم الأهراءات وعرقلة وزير المالية يوسف الخليل لإنجاز التشكيلات القضائية الجزئية في سبيل الاستمرار في عملية تطويق المحقق العدلي القاضي طارق البيطار والإبقاء على "كف يده" عن متابعة ملف التحقيقات في جريمة 4 آب.

وإثر انتهاء الاجتماع في السراي الحكومي، خرج الأهالي بوعد من ميقاتي بأن يعمل على تجميد قرار "هدم الأهراءات" مؤكدين أنهم "أخذوا منه كلمة بأنّ الهدم لن يحدث طالما هو موجود في رئاسة الحكومة". وفي ملف التشكيلات القضائية أعلن أهالي الضحايا أنّ رئيس الحكومة وعدهم بأن يبادر إلى "التوقيع بسرعة على التشكيلات القضائية الجديدة فور وصولها الى السراي"، وأن يدفع باتجاه طرحها على مجلس الوزراء الخميس المقبل.

ورداً على سؤال، أكدت سيلين روكز باسم الأهالي أنهم لا ينوون زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون ولم يطلبوا موعداً للقائه "لأننا نعتبر أنّ أي رفض يلقاه شخص منا يطالنا جميعاً"، وذلك في إشارة إلى رفض عون استقبال بعض الممثلين عن أهالي ضحايا انفجار المرفأ.