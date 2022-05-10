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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 10 أيار 2022

10
MAY
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

توقعت جهات دبلوماسية غربية أن تكون زيارة الرئيس السوري إلى طهران مقدمة لأحد مسارين انفتاح دبلوماسيّ سعودي فرنسي قريب أو مواجهة عسكريّة مع «إسرائيل» في جبهة الجولان. وقالت إن الاحتمالين متعادلان ويبدو أن موسكو في أجواء الزيارة في الحالتين.


خفايا

توقعت مصادر إحصائية انتخابية أن ينال كل من الحلفين المتقابلين من مؤيدي المقاومة وخصومها نسبة 40% من ناخبي الاغتراب وأن ينال مرشحو لوائح المجتمع المدنيّ مجموع 20%. وقالت إن هذا لا ينطبق على الانتخابات في لبنان لأن حزب الله كان غائباً عملياً في الاغتراب.

 

 

 

اللواء: اسرار

لغز
تبين لمتابعين أن العلاقات الشخصية تلعب دوراً في توفير خدمات لوجستية بين المؤسسات والوزارات أكثر نفعاً من العلاقات داخل المؤسسات الرسمية!


غمز
يدور لغط انتخابي حول إمكان إحداث خروقات محدودة جداً لقوى المجتمع المدني وحراك 17 ت1 أحدهما في دائرة جنوبية، والثاني في دائرة شوفية!


همس
تعددت التكهنات في دوائر كنسية وسياسية حول الأسباب الفعلية التي أدّت إلى تأجيل زيارة البابا إلى لبنان.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

تتحضر القوى المشاركة في الحكومة لصفقة تعيينات ادارية قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي ودخول الحكومة في فترة تصريف الاعمال، تشمل وظائف الفئة الاولى في عدد من الوزارات والضمان الاجتماعي ومجالس ادارة مؤسسات عامة.

 

بدلاً من عرض ملفات الجامعة اللبنانية التي تعنى بمستقبل الطلاب والاساتذة، يتحضر مجلس الوزراء لتسوية اوضاع المتعهد المكلف بصفقة تشغيل وصيانة مجمع الحدث الجامعي ليحتسب له الدولار بقيمة 6،300 ليرة لبنانية، ويصرف مستحقات له بقيمة 1332 مليار ليرة، خلافاً لرأي ديوان المحاسبة.

 

طلبت جهات سياسية من وزير الطاقة عدم إصدار جدول تركيب اسعار المحروقات المتضمن زيادة سعر صفيحة البنزين الى حين إجراء الانتخابات وصرف تكلفة نقل الناخبين وبونات البنزين.

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