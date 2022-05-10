إنتخابات 2022- الديار: تصعيد جنبلاط لن يغير في واقع «المثالثة» التي ارتضاها مع وهاب وارسلان

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

اكدت مصادر سياسية بارزة ان رفع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط سقف المواجهة مع حزب الله و «الممانعة» وحديث اوساطه عن محاولات «لتطويع» الجبل، لا تتطابق مع الواقع لان «الخرق» المحتمل للوزير وئام وهاب في الشوف لن يغير في واقع «المثالثة» التي ارتضاها على الساحة الدرزية مع وهاب والامير طلال ارسلان، فمشكلة جنبلاط الحقيقية هي مع السنة المعتكفين عن التصويت تضامنا او التزاما بقرار الرئيس الحريري، ولا احد يريد الغاءه، وهو يعرف جيدا ان الرئيس نبيه بري لن يتخلى عنه ولم يتخلى عنه في اصعب الظروف، والقانون الحالي لا يسمح لاحد بالغاء احد، ولذلك فان القول بأن «الجبل لا يزال عصياً على حزب الله بعد تحقيقه اختراقات على الساحتين المسيحية والسنية» كلام غير واقعي لشد «العصب» الدرزي، وهو «تكبير لحجر» معركة عنوانها ان ياخذ كل فريق حجمه على الساحة الدرزية، وهو اذا نجح في منع وهاب من استمالة الاصوات السنية في اقليم الخروب، سيحفظ مقعد حمادة في الشوف فلماذا كل هذا الصخب وافتعال معركة «طواحين هواء»؟