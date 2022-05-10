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إنتخابات 2022- الديار: اقرار غربي باحتفاظ "الحزب" وحلفائه بالأكثرية وواشنطن ستعترف بشرعية النتائج

10
MAY
2022
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

اكدت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان التقارير الميدانية الغربية وفي طليعتها الفرنسية والاميركية والتي يجري تحديثها على نحو شبه يومي من خلال مجموعات عمل تواكب التحضيرات الانتخابية، لم تحمل اي اشارات سلبية تهدد شرعية هذا الاستحقاق، فكل ما يحكى عن مخالفات لم تصل الى حد وجود موانع حقيقية من قيام الناخب اللبناني من الاقتراع بحرية يوم الاحد المقبل، خصوصا في المناطق الشيعية حيث لا يزال «الثنائي» متقدما على غيره من المنافسين باشواط كبيرة.

 

كما بات واضحا في الخلاصات الاولية ان المشهد السياسي بعد الخامس عشر من ايار لن يتبدل كثيرا وستبقى الغالبية النيابية مع حزب الله وحلفائه، وبات من الصعب الرهان على تغيير النتائج في «الامتار» الاخيرة من السباق الانتخابي...


لا تشكيك بالنتائج

ووفقا للمعلومات، ابلغت السفارة الاميركية في بيروت كل من راجعها في الساعات القليلة الماضية انها لن تتردد بالاعتراف بالنتائج، اذا ما استمرت المناخات السياسية والميدانية على حالها. وستكون واشنطن مضطرة للتعامل مع الشرعية الجديدة المنبثقة عن انتخابات لا يمكن التشكيك بمصداقيتها.

الديار,الديار
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