مستوردو السيارات المستعملة يعتصمون الاربعاء في الدكوانة احتجاجا على اقفال مراكز النافعة

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أعلنت نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان برئاسة إيلي قزي التصعيد والتحرك عند الساعة العاشرة والنصف صباح بعد غد الأربعاء أمام مركز النافعة في الدكوانة، وذلك إحتجاجاً ورفضاً لإستمرار إقفال مراكز "النافعة" في مختلف المناطق.

واعتبر قزي ان "هذا التحرك هو رد على تقاعس المسؤولين وعدم تجاوبهم لإعادة فتح مراكز "النافعة" في لبنان ما يكبد خزينة الدولة مداخيل تقدر بعشرات مليارات الليرات اسبوعياً، وتنعكس سلباً على قطاع السيارات وأعماله التي توقفت بشكل شبه نهائي، وكذلك على معاملات المواطنين".

وأكد ان "كل الحجج التي سيقت من قبل المسؤولين المعنيين حول سبب الإقفال غير مقنعة، وإن كل الوعود التي أعطيت لإعادة فتح مراكز النافعة اعتباراً من الخميس لم تكن سوى وعود واهية، لأنه حتى الآن لم تفتح المراكز، كما أن المعلومات التي وصلتنا تبين إستمرار الإقفال حتى آشعار آخر".

ورفع قزي الصوت محذراً من أنه أمام الإنعكاسات المأساوية القاتلة لقطاع السيارات، فإن النقابة ستنظم إعتصاماً لأصحاب المؤسسات المستوردة للسيارات وأصحاب المعارض صباح الاربعاء المقبل أمام مركز النافعة في الدكوانة، ملوحاً بتكبير حجم التحرّك في حال لم يستجب المسؤولين المعنيين لمطالب القطاع والمواطنين بإعادة فتح هذه المراكز.