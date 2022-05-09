living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مستوردو السيارات المستعملة يعتصمون الاربعاء في الدكوانة احتجاجا على اقفال مراكز النافعة

9
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان برئاسة إيلي قزي التصعيد والتحرك عند الساعة العاشرة والنصف صباح بعد غد الأربعاء أمام مركز النافعة في الدكوانة، وذلك إحتجاجاً ورفضاً لإستمرار إقفال مراكز "النافعة" في مختلف المناطق.

واعتبر قزي ان "هذا التحرك هو رد على تقاعس المسؤولين وعدم تجاوبهم لإعادة فتح مراكز "النافعة" في لبنان ما يكبد خزينة الدولة مداخيل تقدر بعشرات مليارات الليرات اسبوعياً، وتنعكس سلباً على قطاع السيارات وأعماله التي توقفت بشكل شبه نهائي، وكذلك على معاملات المواطنين".

وأكد ان "كل الحجج التي سيقت من قبل المسؤولين المعنيين حول سبب الإقفال غير مقنعة، وإن كل الوعود التي أعطيت لإعادة فتح مراكز النافعة اعتباراً من الخميس لم تكن سوى وعود واهية، لأنه حتى الآن لم تفتح المراكز، كما أن المعلومات التي وصلتنا تبين إستمرار الإقفال حتى آشعار آخر".

ورفع قزي الصوت محذراً من أنه أمام الإنعكاسات المأساوية القاتلة لقطاع السيارات، فإن النقابة ستنظم إعتصاماً لأصحاب المؤسسات المستوردة للسيارات وأصحاب المعارض صباح الاربعاء المقبل أمام مركز النافعة في الدكوانة، ملوحاً بتكبير حجم التحرّك في حال لم يستجب المسؤولين المعنيين لمطالب القطاع والمواطنين بإعادة فتح هذه المراكز.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout