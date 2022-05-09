محافظ جبل لبنان رأس إجتماع مجلس الأمن الفرعي في المحافظة: لتأمين سلامة العملية الانتخابية والجهوزية الامنية الكاملة

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ترأس محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي، ظهر اليوم، اجتماعا لمجلس الامن الفرعي، في مكتبه في سرايا بعبدا، حضره المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب، قائد منطقة جبل لبنان العسكرية العميد الركن وليد عبد الغني، رئيس فرع مخابرات جبل لبنان العقيد طوني معوض، قائد درك منطقة جبل لبنان العقيد جهاد اسمر، رئيس فرع معلومات جبل لبنان في قوى الامن الداخلي العقيد جورج خير الله، المدير الاقليمي لجهاز امن الدولة في جبل لبنان العقيد مروان صافي، رئيس دائرة امن عام جبل لبنان الاولى المقدّم انطونيوس قزّي ، رئيس دائرة امن عام جبل لبنان الثانية المقدّم زاهر يحيا، المسؤول عن شعبة المعلومات في امن عام جبل لبنان المقدّم وليد اسبر وآمر مفرزة بعبدا القضائية العقيد عماد الجمل .

في مستهل الاجتماع شرح المحافظ المكاوي للحضور اهمية انجاز استحقاق الانتخابات النيابية والاستعدادات الجارية لاتمامها، مشددا” على “ضرورة تأمين سلامة العملية الانتخابية في جو من الاستقرار الامني المطمئن للمواطنين حتى انتهاء الانتخابات واعلان النتائج النهائية، وان ذلك يتطلب جهوزية امنية كاملة وتنسيقا بين مختلف الاجهزة الامنية والعسكرية”.

كما أطلع المحافظ المكاوي الحضور على التدابير الادارية المتخذة من قبل المحافظة لتوزيع صناديق الاقتراع على رؤساء الاقلام ومعاونيهم وفق الية دقيقة اعدتها المحافظة .