خاص - ادكار طرابلسي لـtayyar.org: للناخب البيروتي: إنتبه من بائعي الأوهام

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قال النائب ادكار طرابلسي المرشح عن المقعد الإنجيلي في دائرة بيروت الثانية في مقابلة مع الـtayyar.org أنه في حال نجاحه في العملية الإنتخابية سيواصل العمل على الملفات التربوية بمختلف تشعباتها وعلى القضايا الإجتماعية المالية التي تهم أبناء بيروت وكل لبنان.



س: الوزير باسيل قال: ادكار طرابلسي نائب من "الطراز الاول" كيف تعلقون على ذلك؟

ج: أنا أعتز بهذا الكلام ولربما الوزير باسيل قال هذا الكلام لأنني تخصصت بالملف التربوي وبمتابعته بشكل حثيث. فهو عند تشكل التكل طلب أن يعرف كل نائب بملف وانا حملت هذا الملف حتى النهاية وتابعت كل القضايا المطروحة أكان من ناحية التشريع اذ بجهد مني ومن زميلي أسعد درغام أقرت الهوية التربوية التي تتيح لكل تلميذ بالحصول على منحة من الدولة وتقدمت بمشروع التعليم المهني في التعليم العام يضاف الى ذلك مشاركتي في وضع عدد من التشريعات كإقتراح قانون التعليم عن بعد والتعليم الجامعي عن بعد وغيره من المشاريع.



كما تابعت بشكل دقيق ملف مالكي المخيمات الفلسطنية في لبنان وقد صدر قانون بالـ2019/2020 يعطي الحق لأصحاب العقارات بأملاكهم وبإعادة قرية حيلان زغرتا لأهاليها وههم مهجرين من العام 1975. بالإصافة الى متابعة الملفات التي كلفت بها، فقد توجهت بالعديد من الأسئلة للحكومة وتقدمت مع زملائي بالتكتل ب 32 إقتراح قانون اصلاحي بما فيهم القوانين الإصلاحية من رفع السرية المصرفية، التدقيق الجنائي والقوانين التي تحفظ حقوق المالكين في المرفأ, كما كنت قريبا من الناس وكنت أتابع قضايهم وأبحثها معهم كل خميس.

س: في حال أعيد إنتخابات ادكار طرابلس في دورة 2022 هل ستزيد المسؤوليات؟

ج: في هذه الدورة الإنتخابية من يريد أن يترشح يجب أن يكون مدركا لما ينتظره من مسؤوليات. أنا مدرك تماما انه في الـ2018 وضع البلد كان سيئا وأن الوضع اليوم في الـ2022 هو أكثر صعوبة ولكن نصر مع زملائي في التكتل على التواجد في البرلمان لأن هناك تغيرات قادمة على لبنان وسنعمل للحفاظ على حقوق شعبنا ووطنا وسنعمل بكل قوتنا لتحصيل حقوق المودعين والناس الذين تضرروا من الفساد المالي.

انا مدرك تماما لما ينتظرني وليس بنزهة عملية الدخول الى البرلمان.



س: ما هي أبرز محاور عملكم النيابي في حال فوزكم؟ شؤون بيروت ام التربية؟

ج : اذا اعيد إنتخابي سأكون نائبا لكل لبنان وليس لبيروت فقط علما أنني نشطت جدا في الشؤون البيروتية وطالبت نيابة عن أهالي بيروت بتركيب محولات كهرباء من الحمرا وصولا للحمام العسكري وتابعت قضية إنقطاع المياه عن بيروت التي ما زالت تعاني من العطش وساهمت بالعمل على تحويل حرش بيروت الى محمية طبيعية.

سأبع تنفيذ البطاقة التربوية لأنه من حق كل تلميذ الحصول على منحة من الدولة وسأتابع موضوع التعليم المهني حتى يتسطيع شبابنا التوجه الى سوق العمل وسأستمر بعقد لقاء التوجيه التوظيف لمساعدة شبابنا.

وسأعمل وأناضل لإستعادة الأموال المحجوزة في المصارف كذلك لعودة النازحين السوريين الى بلادهم.



س: كيف تقيمون حركة المغتربين ومشاركتهم في الانتخابات لا سيما ان الأجواء تشير الى مشاركة العديد من المقترعين من دائرة بيروت الثانية؟

ج: وصلتنا أجواء ايجابية حول عملية الإقتراع في الخارج ونحن بإنتظار النتائج وهنا سأتوجه برسالة عبر الـtayyar.org للمواطن في بيروت الذي يتعرض لأكبر عملية شراء من قبل بعض المرشحين وأسأل أين هيئة الإشراف على الإنتخابات؟ أين هم المندوبون الأمميون الذين يجب أن يشرفوا على نزاهة الإنتخابات؟ الفساد "عينك عينك" بوضح النهار تتم عملية شراء للضمائر.



س: لماذا ادكار طرابلسي و ليس شخصا اخر على نفس اللائحة او من لائحة أخرى؟

ج: للناخب البيروتي أقول أنت تستحق من يمثلك ومن يستطيع فعلا العمل ولا يبيعك الأوهام وعليك أن تنتخب من فعلا اشتغل وتعب وقدم لك تقارير عن ما أنجزه. وأقول له إنتبه من بائعي الأوهام وإنتبه من الكذابين والذين يشترون الضمائر.

أنا عملت بجد وقدمت تقارير عما انجزته خلال اللقاء في مسرح الأخوين الرحباني في أنطلياس وقد أشركت أبناء بيروت عبر لجان من أهالي بيروت في عملي التشريعي والنيابي.