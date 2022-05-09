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بطولة غرب آسيا لتحت ال16 سنة: مغادرة رزق وجرادي وأسماء البعثة اللبنانية

9
MAY
2022
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غادر امين عام الاتحاد اللبناني لكرة السلة وامين عام اتحاد غرب آسيا بالتكليف المحامي شربل ميشال رزق الى العاصمة الأردنية عمّان  لمواكبة بطولة غرب آسيا للمنتخبات للفئة العمرية تحت ال16 سنة للذكور التي ستقام بين 10 و14 ايار الجاري.كما غادر رئيس بعثة لبنان عضو اللجنة الادارية المحاسب  هشام جرادي الى عمّان لمواكبة المنتخب اللبناني والحكمان الدوليان رباح نجيم وريشار الحاج للمشاركة في قيادة مباريات البطولة.
 
وتضم البعثة كل من هشام جرادي(رئيساً)،ربيع فرنسيس(مدرباً)،جورج عقيقي ومارون ديب(مساعدين للمدرب)،جو عرموني(معالجاً فيزيائياً)،متري حبيب(لياقة بدنية )،راين هاشم،جان بول الشامي ،سيروج افيديسيان،ألان نعمة،كريس الهاشم،نيقولاي شويري،كريم عويدات،ادي خليل،براين صالح،جاد طبارة ،انطوني النبّا  وراي ابو سليمان(لاعبين).
 
تشارك في البطولة خمس دول وهي لبنان وايران والعراق وسوريا والأردن على ان يتأهل المنتخبان اللذين يحتلان المركزين الاول والثاني الى نهائيات بطولة آسيا التي ستقام في الدوحة(قطر) بشهر حزيران المقبل.
 
برنامج المباريات
 
وفي ما يلي  البرنامج الكامل للبطولة بتوقيت بيروت:
*الثلاثاء 10 ايار:
-الساعة 17.00-سوريا-العراق
-الساعة 20.00-لبنان-الاردن
*الأربعاء 11 ايار:
-الساعة 17.00-ايران-سوريا
-الساعة 19.00-العراق-لبنان
*الخميس 12 ايار:
-الساعة 17.00-لبنان-ايران
-الساعة 19.00-الأردن-العراق
*الجمعة 13 ايار:
-الساعة 17.00-لبنان-سوريا
-الساعة 19.00-ايران- الأردن
*السبت 14 ايار:
-الساعة 17.00-العراق-ايران
-الساعة 19.00-الأردن-سوريا  
 
واوضح مدرب المنتخب ربيع فرنسيس ان المنتخب اللبناني انخرط في تدريبات يومية مكثفة آملاً ان ينجح لبنان في التأهل الى بطولة آسيا التي ستقام الشهر المقبل .ووجّه الشكر الى الاتحاد اللبناني للعبة لمواكبته تحضيرات المنتخب.
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