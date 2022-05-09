بالفيديو - مسيرة قائد (الرئيس عون) - ماذا فعل العماد عون سنة 1983 عند نقطة تفتيش للجيش السوري؟- الحلقة 11

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يخصّص tayyar.org، بالتعاون مع الشاعر حبيب يونس والإعلامية رندلى جبور، سلسلة حلقات صوتية قصيرة من ١٥ جزءًا، بعنوان "مسيرة قائد"، تُجسّد محطات في مسيرة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

الحلقة الحادية عشر تتناول ما قام به العماد ميشال عون سنة 1983 عند نقطة تفتيش للجيش السوري غرب بيروت قرب قاعدة للجيش اللبناني.