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لبنان على موعد مع كتل هوائية دافئة!

9
MAY
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، بينما تنخفض بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل كما تنخفض نسبة الرطوبة بخاصة على الساحل.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: طقس ربيعي مستقر نسبياً مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة حتى يوم السبت حيث يتأثر بكتل هوائية دافئة. (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيّار بين 18و 27 درجة).

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة ، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في الفترة المسائية على المرتفعات الشمالية والداخلية.

الثلاثاء: قليل الغيوم ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، بينما تنخفض بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل كما تنخفض نسبة الرطوبة بخاصة على الساحل.

الأربعاء: قليل الغيوم مع انخفاض اضافي طفيف في درجات الحرارة، وارتفاع نسبة الرطوبة و يتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساء.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا، مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

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