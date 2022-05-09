الحصيلة النهائيّة من الجولة الأخيرة لإنتخابات المُغتربين

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إنتهت الجولة الثانية والأخيرة من إنتخابات المنتشرين، التي جرت في الدول الأوروبية والأميركية والإفريقية وفي دولة الامارات العربية المتحدة.

وفي ختام هذه الجولة، أعلن مدير المغتربين في وزارة الخارجية هادي هاشم أن "نسبة المشاركة في انتخابات المنتشرين عالية حيث بلغت 60% في كل العالم، وقد اقترع ما بين 128 ألف الى 130 ألف ناخب".

وأشار هاشم الى ان "هذه أكبر عملية لوجستية بتاريخ لبنان الحديث" مؤكداً أن "السلك الدبلوماسي حقق انجازاً كبيراً ولم نسمع ولا صوت اعتراضي ولذلك حصلنا على تقدير الجميع، وقد رأينا الاندفاع لدى المنتشرين ليشاركوا في انتخاب برلمان جديد".



وقال هاشم: "بدأنا في 6 أيار مع الدول العشرة وتحديداً مع ايران وانتهينا مع الولايات المتحدة الأميركية، وقد مر اليوم الأول بنجاج وكان حافزاً للمنتشرين ان يشاركوا باليوم الثاني".

وأضاف، "نحن مستمرين بهذا العمل في الأيام المقبلة وسنستقبل الصناديق ونشكر كل فريق العمل ونتمنى لوزارة الداخلية التوفيق في 15 أيار".

ولفت هاشم الى أن "الأرقام النهائية تصدر عن لجان القيد في 15 أيار".

وأردف، "نعدكم انه سيكون هناك نواب للمغتربين ومشاركة للمنتشرين في عام 2026".