قدس الأباتي يوحنّا تابت في ذمّة الله

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صدر عن أمانة السرّ العامة للرهبانية اللبنانية المارونية البيان التالي: "توفي قدس الأباتي يوحنّا تابت، الرئيس العام الأسبق للرهبانية اللبنانية المارونية. يترأس صلاة الجنازة صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبى، يوم الأربعاء في ٢٠٢٢/٥/١١، الساعة الرابعة بعد الظهر، في مقرّ الرئاسة العامة في دير مار انطونيوس-غزير.

يُسجّى الجثمان صباح يوم الاربعاء ١١ ايّار في دير مار انطونيوس - غزير ومن ثمّ ينقل الى دير مار بطرس وبولس- العذرا، حيث يُدفن في مدافن الدير.

تقبل التعازي يومي الخميس والجمعة ١٢ و ١٣ ايّار، في مقرّ الرئاسة العامة في دير مار انطونيوس- غزير، من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساء.

رحمه الله وعوّض على الرهبانية برهبان قديسين.

المسيح قام"!