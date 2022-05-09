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عناوين الصحف ليوم الأثنين 9 أيار 2022

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الأخبار: امتحان التصويت

المصارف تدعي على المركزي لحجز أموال الاحتياط

المقاومة تهدّد بحرب كبرى: لا تجرّبونا


الصدام الروسي ــ الأوروبي يتعزّز: سوريا تعود إلى الواجهة

 

 

 

البناء: موسكو تهدّد بتدمير عواصم الناتو خلال ساعات في حرب نوويّة بعد تلميحات غربيّة بالمواجهة / الأسد يلتقي خامنئي… والمقاومة تردّ على التهديد باغتيال السنوار: لا تفتحوا أبواب جهنم عليكم / 130 ألفاً انتخبوا… وتوازن سياسيّ في الاغتراب… ونصرالله يتحدّث اليوم وبري غداً /

 

 

 

الديار: اختتام المرحلة الثانية من تصويت المغتربين وعنوانها: نريد التغيير
نسبة الإقتراع تراوحت بين 50 و70 في المئة.. وميقاتي يعد بانطلاق خطة التعافي بعد الإنتخابات

 

 

 

اللواء: انتفاضة الاغتراب: عودة الروح إلى ثورة التغيير
نسب الاقتراع تتراوح بين 50 و77٪ ... وجلسة مجلس الوزراء الخميس لـ«الأحد الكبير»

 

 

 

نداء الوطن: نصرالله اليوم وغداً: تجييش القواعد وشدّ العصب
طوابير "التغيير": الاغتراب يلفظ "المنظومة"

 

 

 

النهار: من الاغتراب إلى الداخل… رياح التغيير

 

 

 

الجمهورية: إنتهى الإغتراب والإستعداد للأحد الكبير

 

 

 

l'orient le jour: Diaspora : le second jour de vote décrypté

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