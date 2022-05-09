عناوين الصحف ليوم الأثنين 9 أيار 2022

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الأخبار: امتحان التصويت

المصارف تدعي على المركزي لحجز أموال الاحتياط



المقاومة تهدّد بحرب كبرى: لا تجرّبونا



الصدام الروسي ــ الأوروبي يتعزّز: سوريا تعود إلى الواجهة





البناء: موسكو تهدّد بتدمير عواصم الناتو خلال ساعات في حرب نوويّة بعد تلميحات غربيّة بالمواجهة / الأسد يلتقي خامنئي… والمقاومة تردّ على التهديد باغتيال السنوار: لا تفتحوا أبواب جهنم عليكم / 130 ألفاً انتخبوا… وتوازن سياسيّ في الاغتراب… ونصرالله يتحدّث اليوم وبري غداً /

الديار: اختتام المرحلة الثانية من تصويت المغتربين وعنوانها: نريد التغيير

نسبة الإقتراع تراوحت بين 50 و70 في المئة.. وميقاتي يعد بانطلاق خطة التعافي بعد الإنتخابات

اللواء: انتفاضة الاغتراب: عودة الروح إلى ثورة التغيير

نسب الاقتراع تتراوح بين 50 و77٪ ... وجلسة مجلس الوزراء الخميس لـ«الأحد الكبير»

نداء الوطن: نصرالله اليوم وغداً: تجييش القواعد وشدّ العصب

طوابير "التغيير": الاغتراب يلفظ "المنظومة"

النهار: من الاغتراب إلى الداخل… رياح التغيير

الجمهورية: إنتهى الإغتراب والإستعداد للأحد الكبير

l'orient le jour: Diaspora : le second jour de vote décrypté