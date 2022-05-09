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أسرار الصحف ليوم الأثنين 9 أيار 2022

9
MAY
2022
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر انتخابي إن حزب الله قدّم في سورية وإيران بتسجيل نسبة مشاركة بين 75 و85%، حيث أتيحت له حرية الحركة دون ضغوط يتعرض لها في سائر بلدان الاغتراب نموذجاً مصغراً عن درجة جهوزية ماكينته الانتخابية وإمكانياتها التنظيمية والتعبوية، لما سيكون عليه الوضع في 15 أيار في لبنان.


خفايا

قالت مصادر انتخابية إن مشاهد ووقائع الانتخابات في يومي الاغتراب أعطت صوتها لسعد الحريري بالمقاطعة في الرياض وللمجتمع المدنيّ في دبي وللتيار الوطني الحر والقوات في الأميركيتين ولأمل في برلين وأفريقيا وللجميع في باريس وبذلك كانت الحصيلة توازن سلبيّ.

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
تقاطعت أحاديث مسؤولين سياسيين وخبراء ماليين حول حدوث تطورات دراماتيكية على الصعيدين المالي والإجتماعي إذا تأخر تشكيل حكومة قادرة على إتخاذ القرارات الإصلاحية المنتظرة من الجهات المانحة!

 

همس
تم التوافق بين المراجع المعنية على تأجيل البحث بخلف لموظف كبير في منصب حساس إلى ما بعد الإنتخابات النيابية!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

قال متابعون أن إكثار الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله من إطلالاته الإنتخابية قبل 15 أيار ينم عن قلق من تدني نسبة الإقبال ومن التسرب الإنتخابي الأمر الذي ظهر في التعدي على المرشحين المنافسين في أكثر من منطقة.

 

الحضور اللافت والقوي لمناصري حركة «أمل» في ألمانيا عكس تحركهم في بلاد الإغتراب من دون خوف وحذر كما كان يتم الترويج له، وهو أتى بينما كانت ألمانيا أعلنت «حزب الله» جماعة إرهابية وأقفلت مراكز تابعة له من دون أن يعني ذلك أن جماعة الحزب لم يقترعوا.

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