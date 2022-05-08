صناديق الاقتراع أقفلت في بعض الدول وأخرى تتحضر للاقفال

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عند الساعة العاشرة بتوقيت بيروت، أقفلت مراكز الاقتراع في كل من تركيا، روسيا، رومانيا ،الجمهورية الهيلانية وقبرص أبوابها، تمهيداً للإنتهاء كلياً من اقتراع اللبنانيين المتواجدي داخل مباني السفارات والقنصليات، في حين بدأت بعدها عملية عد الأصوات، تمهيداً لإرسالها عبر شركة DHL الى لبنان.

في المقابل تتحضر كل من فرنسا، ألمانيا، السويد، بلجيكا، سويسرا، ايطالي، اسبانيا، هولاندا، الدنمارك، النمسا، بولندا، لوكسمبورغ، هنغاريا، زامبيا، جمهورية جنوب افريقيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية الى اقفال مراكز الاقتراع الخاصة للبنانيين عند الساعة 11 بتوقيت بيروت.