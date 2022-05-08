ميقاتي من غرفة العمليات: نأمل أن يلبي المجلس النيابي الجديد طموحات اللبنانيين ونصل إلى التعافي

A + A -

تفقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سير العملية الإنتخابية خلال زيارته غرفة العمليات لمراقبة الإنتخابات متوجهًا بالشكرالكبير لكل من عمل على إنجاح الإستحقاق الإنتخابي في كل دول العالم".

كما شكر "جميع المقترعين في الخارج الذين أكدوا إنتماءهم لوطنهم والدول المضيفة للمغتربين اللبنانيين".

وقال: "لقاؤنا يتجدد في 15 أيار لنكون معكم من وزارة الداخلية، ونأمل أن يلبي المجلس النيابي الجديد طموحات اللبنانيين ونصل إلى التعافي"، مثنيًا على المتابعة المستمرة من قبل المعنيين لضمان شفافية ونزاهة الإنتخابات النيابية".

وأضاف: "كل الثقة بوزيري الداخلية والخارجية والتضامن الحكومي كبير جدًا بين جميع الوزراء"، آملاً أن يتم تحسين واقع إنتخابات المغتربين خلال المرحلة المقبلة بشكل كامل لأن صوت اللبنانيين المنتشرين مهم جدًا".