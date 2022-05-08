بيان صادر عن لجنة الإعلام والتواصل المركزية في التيار الوطني الحرّ

A + A -

بعد حملات التنمّر والتهجّم التي يتعرّض لها مناصرو/ات التيار الوطني الحرّ في بعض بلدان الإنتشار، يهمّ التيار أن يعلن استنكاره وشجبه لهذه التصرّفات التي لا تدلّ سوى على المستوى الخُلُقي المتدنّي لمرتكبيها الذين اعتادوا على عدم تقبّل الرّأي الآخر.

كما يذكّر التيار الوطني الحر من تساوره نفسه القيام بهكذا تصرّفات أنّ الحريّة مقدّسة ولكلّ فرد الحق بتأييد الجهة السياسية التي يراها تواكب تطلّعاته.

وأخيرًا، يلفت التيار إلى أنّ هذا النوع من التصرّفات لا يؤذي سوى صاحبه ويزيد من عزيمة التيّاريين/ات وكلّ شخص لا يبيع حريّته ولا يساوم عليها، ويؤكد بأنه لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة