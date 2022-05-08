الرئيس عون ابرق إلى نظيره المصري مديناً الاعتداء الارهابي على الجيش في سيناء

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ابرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مدينا الاعتداء الارهابي الذي استهدف موقعا للجيش المصري في منطقة غربي سيناء .

وجاء في برقية الرئيس عون الى الرئيسي السيسي :

” تابعت بأستهجان تفاصيل الاعتداء الارهابي الذي استهدف منطقة غربي سيناء وادى الى وقوع شهداء وجرحى في صفوف الجيش المصري.

واني اذ ادين بشدة هذا الاعتداء المستنكر الذي يسيء الى امن جمهورية مصر العربية واستقرار شعبها الشقيق، اعبر لكم عن تضامن لبنان ، رئيسا وشعبا ، معكم في هذه المحنة ، واتقدم من سيادتكم باحر التعازي سائلا للعسكريين الشهداء الرحمة ولذويهم الصبر والعزاء ، واني على ثقة ان بلادكم ستتجاوز هذا الاعتداء وتخرج منه قوية بفعل قيادتكم الحكيمة وتماسك شعبكم الشقيق” .