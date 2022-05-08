ممارسات القوات في المملكة.. ضغط وراء العازل لعدم التصويت لطارق خيرالله

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بعد يومين على انتهاء عملية اقتراع المغتربين في الدول العربية والتي حصلت في السادس من أيار، روى أحد المغتربين في المملكة العربية السعودية، أن مندوبين قواتيين دخلا وراءه اثناء اقتراعه وراء العازل مهددين ايّاه بعدم التصويت للمرشح المستقل في عاليه طارق وليد خيرالله.

وأثنى المندوبان المقترع عن خياره، مهددين اياه "بلا خربان بيوت، لايحة عليها حلفاء لحزب الله وانت بالسعودية".

وروى شاهد العيان الذي فضّل عدم الافصاح عن هويته، أن الامر تكرر مع اكثر من صديق له في المملكة.

الحادثة توضع بعهدة هيئة الاشراف على الانتخابات ووزارة الداخلية.