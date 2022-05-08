جولة للرئيس عون في وزارة الخارجية: نتمنى ان تنتهي هذه الانتخابات من دون مشاكل واضطرابات

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زار رئيس الجمهورية ميشال عون وزارة الخارجية لمتابعة مسار عملية اقتراع دول الاغتراب، اليوم الأحد.

توجه فور وصوله الى وزارة الخارجية الى القاعة المخصصة للاعلاميين، حيث جال على المكاتب، وشدد على موضوع "ميغا سنتر" الذي لم يقر بعد، ثم كانت له وقفة في غرفة هيئة الرقابة واطلع على كيفية مراقبة الانتخابات في الخارج. بعد ذلك توجه الى الغرفة العامة للصحافيين.

وقال الرئيس عون للقيمين على سير العملية الانتخابية في الاغتراب "ما تقومون به ليس عملا سهلا، وان شاء الله تتحسن الامور في الانتخابات المقبلة بحيث تكون اسهل من اليوم لان هناك امكانية ان يكون هناك "كود" للتصويت وتأتي النتيجة دون صناديق واوفر على الدولة".

وهنأ عون العاملين في الوزارة، متمنيًا ان تنتهي الانتخابات دون مشاكل او اعتراضات".

وختم، "كل 4 سنين وانتو بخير".