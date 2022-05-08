إنتخابات ٢٠٢٢ - فتح صناديق الاقتراع في 10 دول إضافية أوروبية وأفريقية

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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن العملية الانتخابية انطلقت عند التاسعة صباحاً بتوقيت بيروت، للبنانيين في الخارج، وفتحت صناديق الاقتراع في عشر دول أوروبية وأفريقية، هي:

- جمهورية ايرلندا 233 ناخبا في مركز اقتراع واحد وقلم اقتراع واحد.

- المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية فيها 6535 ناخبا يتوزعون على 3 مراكز اقتراع و15 قلم اقتراع.

- جمهورية نيجيريا الاتحادية 2580 ناخبا بتوزعون على 4 مراكز اقتراع و7 اقلام اقتراع.

- الجمهورية الغابونية 848 ناخبا يتوزعون على مركزي اقتراع وقلمي اقتراع.

- جمهورية الكونغو الديمقراطية 653 ناخبا يتوزعون على مركز اقتراع واحد وقلمي اقتراع.

- جمهورية الكونغو573 ناخبا يتوزعون على مركزي اقتراع وقلمين.

- جمهورية بنين 518 ناخبا يتوزعون على قلم اقتراع واحد ومركز اقتراع واحد.

- جمهورية أنغولا 332 ناخبا مركز اقتراع واحد وقلم اقتراع واحد.

- جمهورية الكاميرون 228 ناخبا مركز اقتراع واحد وقلم اقتراع واحد.

- المملكة المغربية 248 ناخبا قلم اقتراع واحد ومركز اقتراع واحد.