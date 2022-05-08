عناوين الصحف ليوم الأحد 8 أيار 2022

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النهار: لبنان المغترب يقترع… سفراء تحدّثوا لـ"النهار" عن التحضيرات والأرقام

الديار: الاقتراع الاغترابي يستكمل اليوم... والانتخابات تحت المجهر الدولي

الاستحقاق الانتخابي يفتح باب المرحلة المقبلة : حكومة «التركة الثقيلة» وملف النازحين

الحريري يواجه الضغوط بالصمت... و«المتمردون» يأملون بخرق صفوفه



الأنباء الكويتية: لبنانيو 8 دول اقترعوا لـ «التغيير» وفي سورية وإيران لـ «دعم المقاومة».. وصناديق الاقتراع وصلت إلى بيروت مشمعة بالأحمر.. وتحذيرات من استبدالها

المغتربون يواصلون الاقتراع اليوم وصعوبات تلقي بظلالها على انتخابات 15 مايو



الشرق الأوسط: البعثات الدبلوماسية اللبنانية تستقبل الناخبين اليوم في 48 بلداً

المرحلة الثانية من الاقتراع في الخارج وتسهيل تجديد جوازات السفر ليوم واحد



الوطن السورية: دونيتسك أكدت إجلاء عشرات المدنيين من «آزوفستال».. وواشنطن: درّبنا أوكرانيين على استخدام مدافع «هاوتزر» … روسيا: أميركا تتدخل مباشرة في الحرب ويجب محاسبتها على جرائمها