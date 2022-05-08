الأنباء الكويتية: لبنان يبلغ المجتمع الدولي: لم يعد بوسعنا تحمل النزوح السوري

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الأنباء الكويتية: كلف وزيرا الخارجية والشؤون الاجتماعية عبدالله بوحبيب وهيكتور حجار، بتمثيل لبنان في مؤتمر بروكسل، للبحث بقضية النازحين السوريين يومي 9 و10 الجاري، ونقل وجهة نظر السلطات اللبنانية، القائلة بأنها لم تعد قادرة على لعب دور الشرطي لصالح دول أخرى، وبالتالي على ضبط الهجرة غير الشرعية، من لبنان الى أوروبا.

وأعلن رئيس الوفد الوزير بوحبيب، ان لبنان سيبلغ الدول المجتمعة انه لم يعد بوسعه تحمل النزوح السوري على أراضيه، وهو لا يريد ان يساعد النازحين فيه، او ان يساعدوه، فنحن نهتم بأنفسنا اذا عاد السوريون الى بلادهم.

بدوره، وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، قال ان الوفد سينقل واقع لبنان الحالي، وسنطالب بـ 3 مليارات من الدولار.