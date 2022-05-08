إنتخابات 2022- الديار: جنبلاط: أذكر كيف تصدى كمال جنبلاط "للاحتلال السوري ولعملائه ومخابراته الذين قتلوه لاحقًا"

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الديار: في خطاب ناري، شن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط هجوماً عنيفاً على محور الممانعة على وقع الحماوة الانتخابية التي رفعت وتيرة المواقف السياسية، وقال خلال احتفال حاشد لمؤسسة العرفان في حضور السفير السعودي وليد البخاري وعدد آخر من السفراء «بئس الذين يريدون مصادرة القرار الوطني اللبناني المستقل لمصلحة محور الممانعة «محور التدمير والتزوير»، لافتاً الى انه في كل موقع من الجبل الى الجنوب مروراً بالبقاع وبيروت والاقليم استشهد لنا وللحركة الوطنية مقاتلون في مواجهة اسرائيل.

وقال «هل لي ان اذكر حديثي النعمة في الاستقلال والسيادة كيف تصدى كمال جنبلاط وحيداً مع فصائل من الجيش الشعبي في بحمدون لجيش الوصايا لجيش الاحتلال السوري ولعملائه ومخابراته الذين قتلوه لاحقاً».

واضاف «لن نسمح لأحد بسرقة تراثنا النضالي تحت أي شعار».

وقال «أما اليوم وعلى مشارف اغتيال ثاني اغتيال جديد عبر الانتخابات، اتوجه الى العمائم البيضاء بأن نرد الهجمة معاً كما فعلتم في جبل العرب وفي كل مواقع الجبل، وذلك عبر صناديق الاقتراع لمنع الاختراق والتطويع والتبعية والذل».

وفي اشارة الى تسليم زمام القيادة السياسية والحزبية قال «ان مسيرة كبيرنا كمال جنبلاط مستمرة، فسر يا تيمور ومن حولك الوطنيون العرب في الداخل والخارج».