إنتخابات 2022- الديار: فوز كامل في بعلبك- الهرمل

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

على الصعيد الشيعي، إن الماكينات الانتخابية القوية لثنائي امل وحزب الله تنشط لتكثيف نسبة الاقتراع في الجنوب والبقاع (بعلبك – الهرمل) لتأمين فوز كامل لوائحهما من دون حصول أي خرق كما حصل في بعلبك الهرمل في الانتخابات الماضية حيث خرقت لائحة الثنائي، لائحة تحالف المستقبل – القوات اللبنانية بمقعدين واحد للنائب انطوان حبشي وآخر للنائب بكر الحجيري.

والجدير بالذكر ان مرشحين شيعيين في لائحة القوات في هذه الدائرة قد اعلنا انسحابهما مؤخراً لمصلحة الثنائي الشيعي.

كما اعلن امس رئيس لائحة القوات اللبنانية في البقاع الغربي خالد العسكر عزوفه عن الاستمرار في المعركة الانتخابية بعد ان كان المرشح محمد قدورة قد انسحب أيضاً من اللائحة في وقت سابق، وبالتالي أصبحت اللائحة من دون مرشح سني، مع العلم ان هناك مقعدين للسنة في هذه الدائرة.